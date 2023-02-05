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E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar! İşte tepki çeken görüntüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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E-5’te yol kesip çiftetelli oynadılar! İşte tepki çeken görüntüler

İstanbul Beylikdüzü'nde asker eğlencesi yapan kalabalık grup, E-5 üzerinde trafiği keserek çiftetelli oynadı. Araçların geçişini engelleyen grubun görüntüleri tepki çekti.

Beylikdüzü'nde E-5 üzerinde asker eğlencesi yapan gençler, yolu kapatarak çiftetelli oynadı. Dakikalarda oynayarak trafiği durduran şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece Beylikdüzü Meydan altgeçidi E-5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup şahıs, E-5 Karayolu'nda araçlarından inip çiftetelli oynadı.

Yolu kapatan gençler dakikalarca oynamaya devam ederken, trafik durma noktasına geldi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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