13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Asker eğlencesinde akılalmaz olay! Rastgele açılan ateş sonucu 11 kişi yaralandı
Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.