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Asker eğlencesinde akılalmaz olay! Rastgele açılan ateş sonucu 11 kişi yaralandı

DHA
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Giriş: 13.08.2022 14:43
Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Asker eğlencesinde akılalmaz olay!
Asker eğlencesinde akılalmaz olay!
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