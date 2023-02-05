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Zemheri 2023 ne zaman bitiyor? Kasım, Zemheri, Hamsin tarihleri ne? Karakış soğuklarının bitiş tarihi ne?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023
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Zemheri 2023 ne zaman bitiyor? Kasım, Zemheri, Hamsin tarihleri ne? Karakış soğuklarının bitiş tarihi ne?

Hem yurt genelinde hem de İstanbul'da etkisini yoğun bir şekilde hissettiren soğuklar zemheri tarihlerini gündeme taşıdı. Halk arasında karakış olarak da bilinen zemheri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "TDK'ya göre ne demek?", "Zemheri ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Kasım, Zemheri, Hamsin tarihleri ne?

Zemheri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hastalıklarında habercisi olan zemheri ayıyla ilgili arama motorlarında, "Karakış soğuklarının bitiş tarihi ne?", "Kasım, Zemheri, Hamsin tarihleri ne?" soruları araştırılıyor. İşte zemheri kışına dair tüm merak edilenler haberimizde...

ZEMHERİ TARİHLERİ

Havaların soğuması ve ülkemizde kar yağışının bu sene gecikmesiyle birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Halk tarafından karakış olarak adlandırılan 40 günlük dönem Zemheri ayı olarak ifade edilir. Zemheri olarak bilinen süreç, kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

2023 ZEMHERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Zemheri, Aralık ayının 22'sinde başlayıp, 30 Ocak'ta sona erer. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

KASIM, ZEMHERİ, HAMSİN AYI NE DEMEK?

Halk takvimine göre, 31 Ocak ve 21 Mart tarihleri arasındaki dönem hamsin olarak adlandırılır. Kış dönemi kırk beşer günlük kasım, zemheri, hamsin olmak üzere üç ana bölüme ayrılır.

TDK'YA GÖRE ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir. Zemheri, 22 Aralık tarihinde çıkmakta olan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günleri ifade etmektedir. Zemherinin bir adı da erbaindir (karakış). Erbain Arapça 40 sayısı, anlamına gelir ve zemheri esasta 40 gündür. Fakat bazı yörelerde 45 gün olarak kabul edilir.

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