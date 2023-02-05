İstanbul ve birçok ilde kar alarmı verildi ⛄ Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı | Lapa lapa yağacak çocuklar bayram edecek ❄Yeni haftada hava nasıl olacak?
Şubat ayının ilk günlerinden itibaren başlayan soğuk hava yeni haftada da devam edecek. Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, İstanbul dahil birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.
Hava sıcaklıkları şubat ayının ilk günlerinden itibaren düşmeye başlarken, yeni soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Kar yağışı birçok ilde etkili olurken, meteorolojiden İstanbul dahil birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege'nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın'ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.02.2023 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), Mersin ve Adana illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışları bekleniyor. Kar yağışlarının pazartesi günü Adana'nın yükseklerinde etkisini daha da arttırarak yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
18 İLE SARI KODLU UYARI
Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Adıyaman, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Uşak, Kilis
8 İLE TURUNCU KODLU UYARI
Antalya, Balıkesir, Bursa, İzmir, Konya, İstanbul, Isparta
VORTEX'İ DOĞRULATTI
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "Son güncellemeler vortex'i doğrulattı. Çerkezköy, Silivri, Çatalca hattında beklenen ağır kar da böylece doğruladı. Avrupa yakasına kaydı; fakat sabahki güncellemeler son noktayı koyacak. Pazar akşam 4'te kar başlayacak. Vortex ise akşam geç saatte yaklaşacak. Çok önemli...
KARADENİZ'DEN KAR BOMBARDIMANI OLACAK
Salı günü İstanbul'a Karadeniz'den kar bombardımanı olacak. Hat Ukrayna'dan Erdek'e kadar uzanıyor. İstanbul'un Karadeniz açıklarında 6 metreden yüksek dalgalar bekleniyor. Kuzey yerleşkeler geceleyin dalga sesleri ile uykusuz kalabilir. Avrupa yakasında rüzgar kuvvetleniyor. Her geçen saat iyice hızlanacak.
DOĞU'DA ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR
Doğu'da Pazartesi Şiddetli kar yağışları bekleniyor. Çığ tehlikesi var. Meteoroloji işleri genel müdürlüğümüzün de beklentileri doğrultusunda Pazartesi günü Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis'te ağır bir kar yağışı bekleniyor. Yollar kapanabilir.
72 İLE KAR UYARISI
Hava Forum ise sosyal medyadan takipçilerine "Soğuk havamız an itibarıyla Romanya'da... Bize doğru adım adım geliyor. Pazar sabahtan sonra Bulgaristan'dan yurda giriyor ve Türkiye'ye yayılmaya başlıyor. Yeni haftada 72 şehrimizde kar bekliyoruz.
DENİZ EFEKTİ KAR KÜTLELERİMİZ GELİYOR
İstanbul'da pazar günü meteorolojik aksiyon var. Yağmur var, fırtına var, akşam kar var, tipi var, yer yer şimşek ve gök gürültüsü var, açıklarda 6 m dalga var. Sisteme böyle giriyoruz. Pazartesi 7-8 saat yağmur riskimiz var, sonra etkili Deniz Efekti Kar kütlelerimiz geliyor.. İstanbul'da Silivri ve Çatalca çevresinde 3-4 günde toplam 20-40 santimetre kar örtüsü oluşabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Son yılların en "bilmeceli" sürprize açık bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıyayız." uyarısında bulundu.
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Saat 05.00 itibarıyla aralıklarla yüksek kesimlere sahip ilçelerde kendini göstermeye başlayan kar yağışı özellikle Avrupa yakasında oldukça etkili başladı. Zaman zaman trafikteki vatandaşların görüş mesafesinin 7-8 metrelere düştüğü görüldü. Kar yağışının gün boyu İstanbul'ün tüm ilçelerinde belli aralıklarla etkili olacağı belirtiliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ KAR VE KIŞ ŞARTLARINA İLİŞKİN TEDBİRLERİ DUYURDU
İstanbul Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemleri duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre pazar günü ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.
TEDBİRLER ALINDI
Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığının Kış Tedbirleri Genelgesi uyarınca Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
İŞTE İSTANBUL'DA ALINAN KAR YAĞIŞI ÖNLEMLERİ
"İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.
İstanbul'da TAMP çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız, 5 bin 277 kilometre yol ağı üzerinde 11 bin 130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 iş makinesi, 101 noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı 437 araç ve 2 bin 142 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 210 araç ve 703 personel, Kızılay 101 noktada 2 bin 300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğü ise 1250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir.
Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinesi, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre yüzde 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergahındaki 23 hizmet tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur."
Açıklamada, ildeki olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarca sürdürülen çalışmaların, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 24 saat esasına göre takip edildiği kaydedildi.
Valilik açıklamasında, "İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, tır ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI! YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
5 ŞUBAT PAZAR
6 ŞUBAT PAZARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, Kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Balıkesir ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat), İstanbul'un Avrupa yakasında yer yer tam fırtına( 80- 100 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri başta olmak üzere yer yer kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli yağış ve yer yer yükseklerinde yağun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuvvetli ve fırtına(60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
İZMİR °C, 6°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
MUĞLA °C, 6°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HATAY °C, 5°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
MERSİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelindekuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SİİRT °C, 3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 4°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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