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İstanbul Pendik'te magandalar pompalı tüfekle ateş açtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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İstanbul Pendik’te magandalar pompalı tüfekle ateş açtı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir grup maganda asker eğlencesi adı altında dehşet saçtı. Pompalı tüfekle havaya ateş açan magandanın görüntüleri korku saldı.

Pendik'te asker eğlencesi yapan grup, bir yandan dans ederek eğlendi, bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te akşam saatlerinde bir grup, sokakta asker eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılanlar müzik eşliğinde dans ederken, 3 kişi elinde pompalı tüfekle ortaya çıktı.

Elinde pompalı tüfekle grubun yanına gelen kişilerden ikisi, peş peşe havaya ateş etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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