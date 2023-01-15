İstanbul Pendik'te magandalar pompalı tüfekle ateş açtı
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir grup maganda asker eğlencesi adı altında dehşet saçtı. Pompalı tüfekle havaya ateş açan magandanın görüntüleri korku saldı.
Pendik'te asker eğlencesi yapan grup, bir yandan dans ederek eğlendi, bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik'te akşam saatlerinde bir grup, sokakta asker eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılanlar müzik eşliğinde dans ederken, 3 kişi elinde pompalı tüfekle ortaya çıktı.
Elinde pompalı tüfekle grubun yanına gelen kişilerden ikisi, peş peşe havaya ateş etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | AÖF final sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? 2023 AÖF SINAV TAKVİMİ
- Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? 2023 Maaş farkları ne zaman yatar? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?
- İZMİR DEPREM SON DAKİKA | 15 Ocak 2023 deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, nerede oldu? İzmir'de nerede deprem oldu?
- ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ 2023 | 3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave ARTIŞ! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?
- TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
- Memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama ekranı: Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? E-Devlet Giriş!
- 15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...
- Ara transfer dönemi 2023 ne zaman bitiyor? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ikinci transfer sezonu sürüyor
- SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?
- Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT'den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar
- Survivor Halil kimdir? Survivor 2023 fenomenler yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli? Sosyal medya hikayesi...
- Hac kura takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?