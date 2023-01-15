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Pendik'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş ettiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2023 12:01
Pendik'te asker eğlencesi yapan grup, bir yandan dans ederek eğlendi, bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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