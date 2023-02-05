Bursa'da zincirleme trafik kazası! 4 ölü 7yaralı
Diyarbakır ve Afyonkarahisar'dan sonra bir acı haber de Bursa'dan geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan Bursa yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Bursa'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada, Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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