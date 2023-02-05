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FETÖ şüphelileri eski Danıştay üyesi ve eski savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2023
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FETÖ şüphelileri eski Danıştay üyesi ve eski savcı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Edirne sınırında yakalanmaya devam ediyor. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. FETÖ şüphelilerinin eski Danıştay üyesi ve eski savcı olduğu belirtildi.

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