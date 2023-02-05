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Düğün yolunda kaza! Bursa'da otomobil kamyonla çarpıştı

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 13:25
Bursa'dan Çanakkale'deki akrabalarının düğününe gitmek için yola çıkan 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil karşı yöndeki kamyonla çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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