Aksaray’da koyun otlatan küçük çocuk pitbull saldırısına uğradı! "Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı"
Aksaray’da, kardeşleriyle koyun otlatan 12 yaşındaki Kemal Atak, ölümden döndü. Sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, ayaklarından ve yüzünden yaralandı. İşte vahşetin ayrıntıları...
Kardeşlerinin müdahalesiyle kurtulan Kemal, köpeğin ısırması sonucu ayakları ve yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi süren ve yaşadıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Kemal Atak, "Köyde evimizin yakınlarında kardeşlerimle koyun otlatırken, başıboş şekilde köyümüze bırakılan pitbull cinsi köpek bize saldırdı. Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı. Kardeşlerim köpeğin boğazındaki ipten çekerek beni ayaklarımı ısırırken kurtardı'' diye konuştu.
6 çocuk babası Zeki Atak ise "Başıboş köpeklerin sorumsuzca kendi başını bırakılmasını istemiyoruz. Daha önce de köyümüze başıboş köpekler bırakıldı. Bu sefer çocuğuma saldırdı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Bu köpeği bırakan kişilerden şikayetçiyiz. Van ilimizde 10 yaşındaki bir çocuğumuz da başıboş köpek saldırısı sonucu vefat etti. Sorumsuzca sokaklara bırakılan köpekler sıkıntı doğuruyor'' dedi.
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