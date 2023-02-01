Antalya’da takside bıçaklı saldırı! Ücret ödememek için dehşet saçtı

DURAKTAN ÇIKIŞLARI KAMERADA



Olayın şokunu üzerinden atamayan Mehmet Ali Çetin, "Durağa geldi, sırada bekliyordum. Üstelik güvenlik kameralarında kaydı da var. Gideceğimiz yere vardığımızda, ceplerini kontrol etmeye başladı. Bir şeyin olduğunu anladım, aracın arka koltuğunda oturmasını söyledim. Polisi aramak için telefonu elime aldığımda, cebinden çıkardığı bıçakla bana saldırdı. Kendimi korumak için hamle yaptığım sırada bıçak, montuma saplandı. Daha sonra ara sokaklarda kaçıp, gözden kayboldu" dedi. Diğer yandan, olay öncesinde yolcu ile sürücünün duraktan çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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