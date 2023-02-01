01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da takside bıçaklı saldırı! Ücret ödememek için dehşet saçtı

Antalya’da takside bıçaklı saldırı! Ücret ödememek için dehşet saçtı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.02.2023
ABONE OL
Antalya’da takside bıçaklı saldırı! Ücret ödememek için dehşet saçtı

Antalya’da 27 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Ali Çetin dehşeti yaşadı. Aracına binip, ücret ödemeyen yolcunun bıçaklı saldırısına uğrayan şoför Çetin, "Polisi aramak için telefonu elime aldığımda, cebinden çıkardığı bıçakla bana saldırdı. Bıçak, montuma saplandı" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay, dün öğle saatlerinde Balbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılarık Mahallesi'ndeki taksi durağına giden bir kişi, sırada bekleyen Mehmet Ali Çetin'e ait taksiye bindi. 4-5 kilometre sonrasında ineceğini söyleyen yolcu, pantolon ile montunun ceplerini kontrol etti. Bu sırada iddiaya göre, cebinden uyuşturucu olabileceği belirtilen bir madde çıkartan yolcu, Çetin'e 150 TL verdiğini ve üstünü istediğini söyledi.

Çetin para almadığını belirtip, taksi ücretini isteyince bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçak şişme monta saplanırken, saldırgan taksiden inip, kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DURAKTAN ÇIKIŞLARI KAMERADA

Olayın şokunu üzerinden atamayan Mehmet Ali Çetin, "Durağa geldi, sırada bekliyordum. Üstelik güvenlik kameralarında kaydı da var. Gideceğimiz yere vardığımızda, ceplerini kontrol etmeye başladı. Bir şeyin olduğunu anladım, aracın arka koltuğunda oturmasını söyledim. Polisi aramak için telefonu elime aldığımda, cebinden çıkardığı bıçakla bana saldırdı. Kendimi korumak için hamle yaptığım sırada bıçak, montuma saplandı. Daha sonra ara sokaklarda kaçıp, gözden kayboldu" dedi. Diğer yandan, olay öncesinde yolcu ile sürücünün duraktan çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA