Osmaniye’de bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! O anlar kamerada

Oğlunu bakkala gönderdiğinde olayın yaşandığını aktaran anne Emine Gök, "Eve geldiğinde üstü başı yırtılmış konuşamaz durumdaydı ne olduğunu ancak yarım saat sonra söyledi. Ben de hemen hastaneye götürdüm orada aşısını oldu ama üçüncü doz aşı ellerinde olmadığı için onu yaptıramadım, olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.