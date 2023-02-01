HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?
Hac kurası ne zaman çekilecek, sorusunun yanıtı belli oldu. Ön kayıt başvurularının sona ermesi ile birlikte vatandaşlarda kura heyecanı başladı. Hac ibadetini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ise 2023 hac kura takvimi açıklandı. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
"Hac kuraları ne zaman çekilecek?" 83 bin 460 hac yolcusunun belirleneceği 2023 Hac kura çekilişi için tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 31 Ocak'a kadar alınan ön kayıtların sona ermesi ile birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...
Geçmiş yıllarca başvuru yapan ve sırasını bekleyen adayların kurada çıkma ihtimalleri nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, geçmiş yıllarda hac başvurusu yapan ve sırasını bekleyen yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bulunuyor. Başkanlığın kura sisteminde önceden bekleyenlerin katsayıları yüksek olduğu için kurada çıkma ihtimali de artıyor.
Hacca gitmeye hak kazanan, kurada ismi çıkmayan birini yanına almak isterse hakları kaybolacak mı?
Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.
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