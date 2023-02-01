HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?

"Hac kuraları ne zaman çekilecek?" 83 bin 460 hac yolcusunun belirleneceği 2023 Hac kura çekilişi için tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 31 Ocak'a kadar alınan ön kayıtların sona ermesi ile birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...