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HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?

Hac kurası ne zaman çekilecek, sorusunun yanıtı belli oldu. Ön kayıt başvurularının sona ermesi ile birlikte vatandaşlarda kura heyecanı başladı. Hac ibadetini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ise 2023 hac kura takvimi açıklandı. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

"Hac kuraları ne zaman çekilecek?" 83 bin 460 hac yolcusunun belirleneceği 2023 Hac kura çekilişi için tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 31 Ocak'a kadar alınan ön kayıtların sona ermesi ile birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet takvimine göre, 2023 Hac kura çekimi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Hacı adayları, katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

2020'deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan hacca gidebilecek.

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

Böylece hac kontenjanı salgın öncesine dönen Türkiye, nüfusunun yaklaşık binde bir oranında hacı adayını Suudi Arabistan'a gönderecek.

2023 hac organizasyonu hazırlıklarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kafilesinde yer alacak görevlilere yönelik eğitim seminerleri vermeye başladı.

Geçmiş yıllarca başvuru yapan ve sırasını bekleyen adayların kurada çıkma ihtimalleri nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, geçmiş yıllarda hac başvurusu yapan ve sırasını bekleyen yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bulunuyor. Başkanlığın kura sisteminde önceden bekleyenlerin katsayıları yüksek olduğu için kurada çıkma ihtimali de artıyor.

Hacca gitmeye hak kazanan, kurada ismi çıkmayan birini yanına almak isterse hakları kaybolacak mı?

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

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