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PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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PKK elebaşlarından Sabri Ok’un kardeşi Adıyaman’da tutuklandı

Adıyaman merkezli terör operasyonunda, PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı. Ekipler, PKK elebaşlarından Sabri Ok ile kırmızı kategoride aranan Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubuyla irtibatlı oldukları ve örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları değerlendirilen Mehmet Ok, V.A, C.A. ile İ.V'yi gözaltına aldı.

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