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Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...

"Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için oldukça önemli ve kıymetli günlerden biri olan Regaib Gecesi, Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesidir. Peki, Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...

Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Regâib Gecesi, aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisi olma şerefini taşımaktadır. Regaib Gecesini bol bol dua ve zikirle geçirmek gerekir. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...

REGAİB KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatha-i şerife,

101 İhlas-ı şerife,

101 Kadir suresi

REGAİB KANDİLİNDE KILINACAK NAMAZLAR

Regaib gecesi, Hacet Namazı ve Tesbih Namazı kılınması çok makuledir. iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınan bu namazlar, akşam namazı ve yatsi namazı arasında kılınan mukaddes ibadetlerdir.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.

REGAİB KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

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