Diyarbakır’da acı olay! 8'inci kattan düşen otizmli Miran hayatını kaybetti
Diyarbakır'da korkunç bir olay meydana geldi. 13 katlı binanın 8'inci katındaki balkondan düşen 8 yaşındaki otizmli Miran Alkan, hayatını kaybetti. Miran'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da yaşanan olay, Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde Medya Mahallesi 633'üncü Sokak'taki sitede meydana geldi.
İddiaya göre, otizmli Miran Alkan, annesi mutfakta kalvaltı hazırladığı sırada, balkondaki korkuluklara çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Miran, zemine düştü.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Miran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Miran'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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