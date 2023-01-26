PKK/YPG’nin petrol şirketi yapısı deşifre edildi: Suriye’nin petrolünü pazarlıyor

SURİYE'DEKİ PETROLÜ SATIYOR

PKK'lı teröristlerin yöneticilik yaptığı şirketler, Suriye'deki petrol sahalarını işgal ederken, PKK/YPG'ye bağlı olan Cezire Petrol şirketi, PKK/YPG'ye gelir sağlamak için Suriye'deki petrolü satıyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol şirketine bağlı çalışıyor.