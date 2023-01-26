PKK/YPG'nin petrol şirketi yapısı deşifre edildi: Suriye'nin petrolünü pazarlıyor
Suriye'deki petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden PKK/YPG, kurduğu şirketler üzerinden Suriye'nin petrolünü çıkarıp farklı ülkelere satarak gelir sağlamaya çalışıyor. Ülkedeki petrol ticareti, örgütün Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Şahoz Hasan'ın yöneticiliğini yaptığı şirket üzerinden yürütülüyor.
SURİYE'DEKİ PETROLÜ SATIYOR
PKK'lı teröristlerin yöneticilik yaptığı şirketler, Suriye'deki petrol sahalarını işgal ederken, PKK/YPG'ye bağlı olan Cezire Petrol şirketi, PKK/YPG'ye gelir sağlamak için Suriye'deki petrolü satıyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol şirketine bağlı çalışıyor.
PYD'NİN ESKİ EŞ BAŞKANI
Suriye'deki petrol ticareti, daha önce Irak'ta faaliyet göstermiş PKK'lılar tarafından yürütülüyor. PYD'nin eski eş başkanı Şahoz Hasan'ın Cezire Petrol şirketinin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye'deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirlendi.
Şirketin yöneticisi Şahoz Hasan, Suriye'deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak'ta faaliyet gösterdi. 1994'te PKK'ya katılan ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten Şahoz Hasan, 2011'de Suriye savaşının başlamasıyla birlikte PKK'ın Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet göstermeye başladı.
Şahoz Hasan, 2017'de PYD sorumluluğuna getirildi ve 2020'ye kadar görevini sürdürdü ardından Suriye'deki petrol ve doğal gazı pazarlayarak terör örgütü PKK/YPG'ye para kazandırmak için çalışmalar yürüttü.
ESAD REJİMİ MEKTUP YAZMIŞTI
Esad rejimi dışişleri bakanlığı da geçen yıl Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, ABD'yi ve isim vermeden PKK/YPG'yi Suriye'nin petrol ve doğal gazını çalmakla itham etmişti.
Uzmanlar, ABD'nin de desteğiyle Suriye'de faaliyet yürüten PKK/YPG'nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını değerlendirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı 2023 | Ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısı ne zaman? Piyasaların Ocak ayı faiz beklentisi ne yönde?
- MSÜ 2023 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav başvuruları başladı mı, ne zaman?
- AÖF Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi sınavı ne zaman? Geçme notu kaç?
- Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Öğretmen atama takvimi açıklaması geldi mi? Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman 2023? MEB ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023? EYT ilk maaş Şubat, Mart ayında mı yatacak?
- TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iade tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve mazot fiyatları düşecek! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? Güncel brent petrol fiyatı
- Kandil simidi MAHLEPSİZ-MAHLEPLİ TARİF || Yemelere doyamayacaksınız! Gevrek Kandil simidi nasıl yapılır? Püf noktaları neler?