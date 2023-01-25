25 Ocak 2023, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişimindeki teröristlere darbe: 7 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı girişimindeki teröristlere darbe: 7 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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