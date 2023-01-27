Ankara’da Strep A’dan ölen 3 yaşındaki Aras’ın ardındaki gerçek: "Tek doz penisilin bile hayat kurtarabilir"

Dr. Tutku Taşkınoğlu, Strep A bakterisinin enfekte olan bir kişinin burun ve boğaz akıntıları veya enfekte olmuş cilt lezyonlarıyla doğrudan temas yoluyla bulaştığını söyleyip şunları da ekledi:

"Bakterinin yayılma riski semptomu olan kişilerde en fazladır. Bakteriyi taşıyan ancak bakteriyle ilgili herhangi bir semptom göstermeyen kişilerde ise bulaşılıcılık çok daha azdır. Enfekte bir kişinin uygun bir antibiyotikle tedavi edilmesi bulaşıcılığı ortadan kaldırır. Tabak, bardak ve oyuncak gibi ev eşyaları hastalığın bulaşmasında önemli bir rol oynamaz."