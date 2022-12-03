03 Aralık 2022, Cumartesi
İngiltere’de yeni kabus! 6 çocuk hayatını kaybetti | İşte ülkeyi alarma geçiren "Strep A" bakterisi
İngiltere'de Strep A bakterisi sebebiyle bu kış 6 çocuk hayatını kaybetti. Hemen hemen her İngiliz gazetesinin hastalıkla ilgili uyarılarda bulunmasına rağmen tablonun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşmesinden endişeleniliyor. Peki, İngiltere'yi alarma geçiren Strep A bakterisi nedir, belirtileri nelerdir? Uzmanlar ailelerin dikkat etmesi gerekenleri sıralardı. İşte Strep A hastalığına dair detaylar...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 10:46
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