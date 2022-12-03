İngiltere’de yeni kabus! 6 çocuk hayatını kaybetti | İşte ülkeyi alarma geçiren "Strep A" bakterisi

İngiltere'de Strep A bakterisi sebebiyle bu kış 6 çocuk hayatını kaybetti. Hemen hemen her İngiliz gazetesinin hastalıkla ilgili uyarılarda bulunmasına rağmen tablonun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşmesinden endişeleniliyor. Peki, İngiltere'yi alarma geçiren Strep A bakterisi nedir, belirtileri nelerdir? Uzmanlar ailelerin dikkat etmesi gerekenleri sıralardı. İşte Strep A hastalığına dair detaylar...