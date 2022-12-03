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İngiltere’de yeni kabus! 6 çocuk hayatını kaybetti | İşte ülkeyi alarma geçiren "Strep A" bakterisi

İngiltere'de Strep A bakterisi sebebiyle bu kış 6 çocuk hayatını kaybetti. Hemen hemen her İngiliz gazetesinin hastalıkla ilgili uyarılarda bulunmasına rağmen tablonun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşmesinden endişeleniliyor. Peki, İngiltere'yi alarma geçiren Strep A bakterisi nedir, belirtileri nelerdir? Uzmanlar ailelerin dikkat etmesi gerekenleri sıralardı. İşte Strep A hastalığına dair detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 10:46
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İngiltere’de yeni kabus! “Strep A” bakterisi 6 çocuğun ölümüne sebep oldu

İngiltere'de yayılmaya başlayan bakteriyel hastalık endişe yaratıyor.

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İngiltere’de yeni kabus! “Strep A” bakterisi 6 çocuğun ölümüne sebep oldu

Strep A isimli bakteriyel enfeksiyon, boğaz ve deriyi etkiliyor. Çoğu vakada yorgunluk ortaya çıkıyor ve bazılarını yüksek ateş nedeniyle hayati tehlikeye sokuyor.

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İngiltere’de yeni kabus! “Strep A” bakterisi 6 çocuğun ölümüne sebep oldu

Surrey'deki Ashford Church of England okulundaki altı yaşındaki bir öğrenci de geçen hafta başında Strep A'dan öldü.

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İngiltere’de yeni kabus! “Strep A” bakterisi 6 çocuğun ölümüne sebep oldu

7 yaşındaki Hanna Reap, Strep A'dan ölen diğer çocuk.

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İngiltere’de yeni kabus! “Strep A” bakterisi 6 çocuğun ölümüne sebep oldu

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Merkezi (UKHSA), Ealing'deki bir ilkokul öğrencisinin de Strep A'ya yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Muhammad Ibrahim Ali, Strep A'dan ölen dördüncü çocuk olarak kayıtlara geçti. Dört ölümün herhangi bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğuna dair kanıt yok.