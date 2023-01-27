Antalya’da umudun ve azmin zaferi! Kanseri yendiği hastanede göreve başlayacak

Sabah'ın haberine göre Kaya, "Üniversite sınavına gireceğim dönemde, aldığım ilaçların etkisi ile zihnim yoruluyordu. Doktorlarım yaşayacağım sıkıntılar konusunda uyardı ama ben emek vermiştim ve vazgeçemezdim. İnatla sınava gireceğimi söyledim. Evden dışarıya sadece sınavlarda çıkabiliyordum. Üniversite sınavına da bir elimde serum ile girdim." dedi.

Anıl Kaya, "Zaten doktor olmak istiyordum. Tedavi sürecimde doktor olma isteğim iki kat arttı. Hayatımda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. En zor anımda bile hep umutla yaşama sarıldım. Çalışmanın karşılığını da hep aldım. Bundan sonraki hedefim doçentlik ve profesörlük. Umudunu ve hayallerini yitiren ölür" ifadelerini kullandı.