Antalya’da umudun ve azmin zaferi! Kanseri yendiği hastanede göreve başlayacak
Antalya’da yaşayan Anıl Kaya, üniversiteye hazırlanırken lenf kanserine yakalandı. Hastalık onu yıldırmadı ve tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin Tıp Fakültesi’ni kazandı. 6 yıllık doktor olan ve meslektaşı Özge’yle evlenen Anıl, Balıkesir’den Antalya’ya tayin istedi. Tayini çıkarsa kanseri yendiği ve sıralarında okuduğu tıp fakültesi hastanesinde görev yapacak. İşte umudun ve azmin hikayesi...
Antalya'da yaşayan Anıl Kaya, 2008'de henüz 17 yaşında lise son sonof öğrencisiyken, lenf kanserine yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Kaya'ya ailesi, "Bu yıl üniversite sınavına girme" dedi.
2017'de ise TUS sınavını kazanarak, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini başarı ile tamamladı. Aynı yıl kendisi gibi doktor olan Özge Kaya ile evlenen Anıl Kaya'nın, bu evlilikten 4 yaşındak Deniz ve 2 yaşında Doğa ismini verdiği iki kızı oldu. Şu anda 31 yaşında bir uzman doktor olan Kaya, böbrek hastası olan babasına yakın olabilmek için Antalya'ya tayin istedi. Tayini çıkarsa kanseri yendiği ve sıralarında okuduğu tıp fakültesi hastanesinde görev yapacak.
Sabah'ın haberine göre Kaya, "Üniversite sınavına gireceğim dönemde, aldığım ilaçların etkisi ile zihnim yoruluyordu. Doktorlarım yaşayacağım sıkıntılar konusunda uyardı ama ben emek vermiştim ve vazgeçemezdim. İnatla sınava gireceğimi söyledim. Evden dışarıya sadece sınavlarda çıkabiliyordum. Üniversite sınavına da bir elimde serum ile girdim." dedi.
Anıl Kaya, "Zaten doktor olmak istiyordum. Tedavi sürecimde doktor olma isteğim iki kat arttı. Hayatımda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. En zor anımda bile hep umutla yaşama sarıldım. Çalışmanın karşılığını da hep aldım. Bundan sonraki hedefim doçentlik ve profesörlük. Umudunu ve hayallerini yitiren ölür" ifadelerini kullandı.
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