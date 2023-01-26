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Strep Virüsü nedir? Belirtileri neler, nasıl geçer? Strep A tedavisi var mı? Öldürür mü? Risk grubunda kimler var?

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Strep Virüsü nedir? Belirtileri neler, nasıl geçer? Strep A tedavisi var mı? Öldürür mü? Risk grubunda kimler var?

Strep virüsü nedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye'de 3 yaşındaki bir çocuğun Strep A virüsü sebebiyle vefat etmesinin ardından vatandaşlar hastalığa dair detayları araştırmaya başladı. Peki Strep Virüsü nedir? Belirtileri neler, nasıl geçer? Strep A tedavisi var mı? Öldürür mü?

Strep A bakterisine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Dünya'da bir çok yerde çocuğun ölümüne sebep olan Strep A virüsü Türkiye'de de can aldı. Hastalığa dair detayları araştıran vatandaşlar arama motorlarında "Strep A virüsü nedir, belirtileri nelerdir?", "Strep A'nin tedavisi var mı" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

STREP A BAKTERİSİ NEDİR?

GAS kısaltmasıyla da bilinen Grup A streptokok, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Grup A streptokok enfeksiyonları genellikle tonsilit olarak da adlandırılan boğaz ağrısına ve bademcik enfeksiyonuna neden olur. Bu bakteri türü, kızıl hastalığına, impetigo ve selülit gibi cilt enfeksiyonlarına yol açabilir. Nadir durumlarda bakteri, invaziv grup A streptokok hastalığı (iGAS) olarak bilinen, yaşamı tehdit eden bir nekrotizan fasiit ve toksik şok sendromu tablolarına da sebebiyet verebilir. Bazı bireylerde A grubu streptokok enfeksiyonu, kalbe (romatizmal ateş olarak bilinen bir durum) veya böbreklere (glomerülonefrit olarak bilinir) zarar verebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Streptokok A, halk arasında da Beta olarak bilinir.

RİSK GRUBUNDA KİMLER VAR?

A grubu streptokok bakterisi her insanda hastalığa sebep olabilir, ancak en fazla risk altında olan kişiler şöyle sıralanmaktadır:

15 yaşa kadar olan dönemdeki çocuklar

65 yaş üstü bireyler

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Kronik hastalığı bulunanlar

Hijyen kurallarına dikkat etmeyenler

Betanın saptanması önemli

BELİRTLERİ NELER?

Bu enfeksiyon, özellikle çocuklarda boğaz ağrı, yutma güçlüğü, bademcik iltihabı yani tonsilit denilen durum, kızıl hastalığı, selülit, impetigo denilen cilt hastalıkları, zatürre, böbrek iltihapları, kalp romatizması, akut romatizmal ateş ve toksik şok sendromuna neden olabilmektedir. Bu nedenle boğaz ağrısı olan çocuklarda mutlaka boğaz kültürü almak önemlidir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu virüs kaynaklıdır. İstirahat ve bol sıvı alımı önerilir.

STREP A BULAŞICI MI?

İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor. Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor. Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.

STREP A TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Hastalık için şuan bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

STREP A TESTİ NEDİR?

Çocuğunuzda boğaz ağrısı ve kızarıklık varsa, Step A enfeksiyonu kapmış olabilir. Çocuğunuzun doktoru öğrenmek için hızlı bir strep testi yapabilir.

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