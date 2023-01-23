Eski sevgilisini vahşice öldüren Şarkıcı Seçil hakkında kan donduran iddia: 150 bin lira istedi kardeşimin katilini biliyor!

Gizem Korucu, "Nasıl bir intihar bu. Bana ve aileme mantıklı bir sebep sunsalardı, biz belki de biraz olsun rahatlar, yasımızı yaşardık. Bizim yas tutmamıza bile izin verilmedi, kaç yıldır mücadele ediyoruz ama hiçbir sonuç alamıyoruz. Bizden bir hayat çaldılar, ama biz vazgeçmeyeceğiz. Seçil Çiftçiye ve Yusuf S. tekrar dava açtık. Seçil'in itiraflarının hepsi, mesajlaşmalar duruyor, bunları da sunuyoruz. Kardeşimin katilleri er ya da geç ortaya çıkacak, buna inanıyorum. Tek istediğim herkesin beni duyması, bizim 5 yıldır sessiz sedasız verdiğimiz mücadeleyi herkes duysun. Çünkü bu ülkede adalet ancak bu şekilde sağlanıyor. Böyle cani insanlar huzur yüzü görmesinler istiyorum. Belki 5 yıl önce bulamadığım adaleti şimdi bulacağım ve kardeşim huzurlu bir uyku uyuyacak. Herkes sesimizi duysun istiyorum. Çünkü üstü örtülüyor bu davanın. Kaç kere itiraz ettik yine kapattılar. Yaren 20 yaşına bile girmemişti öldürüldüğünde, gencecik bir insanın hayatını Çalmak bu kadar kolay olmamalı. Tek istediğim kardeşime ne olduğunu, kimin öldürdüğünü öğrenmek. Belki sesimi buradan duyurabilirim. Benim kardeşim öldürüldü ve üstü kapatıldı. Bu ülkede adalet varsa bizim içinde işlesin." ifadelerini kullandı.

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