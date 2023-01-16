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İstanbul’da ayrılığı kabullenemedi cinayete kurban gitti! Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği vahşet böyle ortaya çıktı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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İstanbul’da ayrılığı kabullenemedi cinayete kurban gitti! Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği vahşet böyle ortaya çıktı...

İstanbul’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Vahşice öldürülen cansız bedenin Semih Sevgi’ye ait olduğu tespit edildi. Eski kız arkadaşı model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile ayrılığını kabullenemeyen Sevgi, Çiftçi'nin bir türlü peşini bırakmadı. Genç kadın, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisinin başına defalarca vurarak onu katletti. İşte her satırı kan donduran cinayetin detayları...

İstanbul'da yaşanan korkunç olay Şişli ilçesinde meydana geldi.

Semih Sevgi, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile sevgiliydi. Ancak çift, ilişkilerini yürütemedi.

Sevgi ise bu durumu kabullenemedi.

SEÇİL CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Model ve şarkıcı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

SANDALYENİN DEMİRİYLE KATLETTİ

Eski sevgili son defa eve geldiğinde ise Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu.

Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi.

Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü. Onu orada mantar toplayan bir aile buldu ve jandarmaya haber verdi.

Parmak izinden kimliği tespit edildi.

Seçil'i ise sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Suçunu itiraf etti, babasıyla birlikte yakalandı.

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