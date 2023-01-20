Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini katletmişti! İfadesinde cinayetin detaylarını anlattı | "Külotlu çorapla…"
İstanbul’da şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürüp cesedini ormanlık alana atmıştı. Semih Sevim'i vahçice katleden Çiftçi’nin ifadesi ortaya çıktı. Eski sevgilisinin kendisini sık sık rahatsız ettiğini öne süren model ve şarkıcı Seçil Çiftçi; Önce kafasına vurdum ardından da külotlu çorapla boğazını sıktım dediği iddia edildi. Öldükten sonra babasını çağırdığını anlatan Çiftçi cesedi birlikte battaniyeye sararak ormana götürdüklerini söyledi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
İstanbul Sancaktepe'de mantar toplayan vatandaşların bulduğu cesedin ardından korkunç bir hikaye çıkmıştı. Eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana atıldığı öğrenilen cesedin Semih Sevim'a ait olduğu öğrenilmişti.
İddiaya göre Şişli'de oturduğu belirlenen Seçil Çiftçi ve cesedin atılmasında kendisine yardım ettiği tespit edilen baba C.Ç., düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da gözaltına alındı. Yakalanan Çiftçi cinayeti itiraf etti.
"KORKUYORDUM"
Jandarmada sürdürülen soruşturma kapsamında, Seçil Çiftçi ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih Sevim'in kendisinin eski erkek arkadaşı olduğunu anlatan Çiftçi, "Beni sık sık rahatsız ediyordu. İlk geldiğinde elinde çiçek vardı. Beni tehdit ettiği için korkuyordum. İçeri almadım. Kendisiyle mahkemelik olmuştum." dedi.
ÖNCE BAŞINA VURMUŞ ARDINDAN DA BOĞMUŞ
İddiasına göre birkaç gün sonra alkollü bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını ve Sevim'in kendisine yorumlar yazdığını ve yine tartıştıklarını söyledi.
KÜLOTLU ÇORABI BOĞAZINA SARDIM
28 Aralık günü olayın yaşandığı eve geldi dediği iddia edilen Çiftçi, "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı. Elime geçen bir sopayla kafasına vurmaya başladım. Düştü. Külotlu çorap aldım. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim" dediği öne sürüldü.
BATTANİYEYE SARIP ORMANA GÖTÜRMÜŞLER
Öldükten sonra onun cep telefonunu ve kimlik kartını parçaladığını aktaran Çiftçi babamı çağırdım cesedi battaniyeye sarıp onun aracıyla ormanlık alana götürdük. Sonra da Tekirdağ'a gittim pişmanım dediği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi'nin babası C.Ç.'de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü'nde oturduğunu kızının Şişli'deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek "Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum. Olanları anlattı. Bende babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonrada o eve gitmedik. Tekirdağ'a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ'da bir yere attık. İzi bulunmasın diye" dedi.
TEHDİT MESAJLARI AÇMIŞ
Konuyla ilgili devam eden soruşturmada Çiftçi'nin eski sevgilisi için yazdığı tehdit mesajlarına da ulaşıldı.
Yazdığı yorumlarda kendisini rahatsız ettiği Sevim'i öldürmek istediğini söyleyen Çiftçi'nin cep telefonundan da mesajlaştığı Sevim'e tehdit mesajı attığı iddia edildi.
Sevim'in ailesi tarafından Jandarma'ya verilen mesajda Çiftçi , Sevim'e küfür ederek "50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim" diyor.
Sevim'de "Tamam geliyorum 2-3 güne yanına" diyor.
Sevim'in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi.
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