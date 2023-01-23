Kahramanmaraş’ta iğrenç olay! "Öğretmenim" diye aracına aldığı küçük kıza...
Kahramanmaraş'ta 16 Eylül 2002’de iğrenç bir olay meydana geldi. Kendisini öğretmen olarak tanıtan 27 yaşındaki Mustafa Gökot, okula götürme bahanesiyle otomobiline aldığı 10 yaşında H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Adli tıp raporunda küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa Gökot'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. İşte mide bulandıran olayın detayları...
Kahramanraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan iğrenç olay, 16 Eylül 2022'de Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gökot, otomobiliyle ortaokul öğrencisi H.Y.'nin yanında durdu.
KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITTI
Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürebileceğini söyledi. H.Y., Gökot'a inanıp, otomobile bindi. Bir süre sonra Mustafa Gökot, mahalle dışına çıkıp, H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.
Okula giden H.Y.'nin yaşadıklarını anlattığı öğretmenler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Gökot'u yakalayıp, gözaltına aldı. Mustafa Gökot, suçlamaları reddedip, kızı tanımadığını söyledi. Gökot'u teşhis eden H.Y. ise kendisini müzik öğretmeni Tümay olarak tanıttığını söyledi.
ÖRNEKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; Gökot'un olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa Gökot tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.
KIZIN ÜSTÜNDE DNA'SI ÇIKTI
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, adli tıptan da rapor geldi. Raporda, küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa Gökot'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. Pazarcık'ta ağır ceza mahkemesi olmadığı için Gökot hakkında fezleke düzenlenip, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
54 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI
Dosyayı inceleyen savcı, Mustafa Gökot hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 24 yıldan 54 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.
İddianame Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Noter sistemi çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika noter sistemi ne zaman düzelecek? 23 Ocak noter sistem arızası...
- Gelinim Mutfakta 23 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023'te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay
- 2003'lülerin askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL Şubat 2023 celbi sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Survivor yoksulluk adası nedir, ne anlama geliyor? Survivor yoksulluk adasında kaç gün kalınacak, nasıl olacak?
- Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? Ömür Akkor Masterchef'e mi katılacak?
- Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2023 15 günlük sömestr tatili uzatıldı mı, okullar hangi gün açılacak? MEB takvimi...
- EYT'linin MART ayında ETEKLERİ ZİL ÇALACAK! 3 YIL SÖZÜ VERENLERE 10.000+MAAŞ ÖDEMESİ YOLDA!
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- 1.500 TL kira yardımı! 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...
- DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!
- ŞİVLİLİK 2023 NE ZAMAN? 2023 Fener Alayı hangi gün? Şivlilik geleneği nedir, neden kutlanır? Konya'da nasıl kutlanır?