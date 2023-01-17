Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını öldürmüştü! Vahşi cinayette yeni detaylar | Ses kaydı ortaya çıktı

SON GÖRÜŞME

Sevim'in en son telefonla görüştüğü kişinin eski sevgilisi Seçil Çiftçi olduğunu, aracının da en son Şişli'de Çiftçi'nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. İkametinde yapılan aramada uyuşturucu da bulunan Çiftçi, gözaltına alındı.

Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çitfçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı- annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, bıktım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum" dedi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Çiftçi ve babası olayı itiraf etti.