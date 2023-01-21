Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Bursa’da başıboş köpeklerin saldırdığı o anlar kamerada
YAŞAM İHA
Bursa'da 77 yaşındaki yaşlı kadın dehşeti yaşadı. Başıboş 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan F.B. ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da yaşanan olay, merkez Yıldırım ilçesinde Karapınar Mahallesi 134. Sokak üzerinde meydana geldi. 77 yaşındaki F.B., adlı kadın sokakta yürüdüğü sırada etrafını 10 tane başıboş köpek sardı.
Yere düşürülen ve ısırılan yaşlı kadının imdadına civardaki bir vatandaş koştu.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin kalça, bacak ve el bileğinden ısırılarak yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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