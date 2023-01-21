Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Bursa’da başıboş köpeklerin saldırdığı o anlar kamerada

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin kalça, bacak ve el bileğinden ısırılarak yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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