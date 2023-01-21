Malta’da öldürülen Türk mimar Pelin’in babası yürek yaktı: "İçime doğmuştu..."

"BUGÜN GELECEK KIZIM, DÖNECEK ÜLKESİNE"



"Dünya başıma yıkıldı" diyen Baba Kaya, "Yapacak hiçbir şeyim yoktu orada. Gereken neyse, dayısı ile ablası gitti Malta'ya. Ben inanmadım internette resmi düşünceye kadar. Yalan dedim ama yalan olmadı. Bu bir cinayet ben öyle yorumluyorum. Oradaki halktan büyük tepkiler almış, onlara hepsine de, Malta halkına teşekkür ediyorum. Mahkeme çıkmış, mahkeme üst savcıya atmış. 100 sene ceza alsa ne olur, bir caniymiş zaten. Şartlı tahliye olmuş 10-15 gün önce. Kızıma kaldırımda vuruyor, evine gelirken. Benzin istasyonuna dalıyor. Kafeye giriyor, oradan çıkıyor, kızıma doğru gidiyor. Sonra görevli iki polis yanına gidiyor, polislerin üzerine yürüyor. O adamlar polisler sağ olsun şoklu silahla müdahale ediyor. İki kişi zorla zapt ediyorlar. Kızımın bir an önce ülkesine dönmesini istedim, gerekli yerlere müracaat ettim. İşte bugün gelecek kızım, dönecek ülkesine. Bu bir cinayet, benim görüşüm bu. Gerekli cezayı alır İnşallah, tek temennim bu. Acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu" şeklinde konuştu.

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