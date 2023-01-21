Malta’da öldürülen Türk mimar Pelin’in babası yürek yaktı: "İçime doğmuştu..."
Malta'da yaşayan 30 yaşındaki Türk mimar Pelin Kaya vahşice öldürülmüştü. Kaya, Fransız asıllı saldırgan tarafından önce arabayla ezildi sonra da başına taşla vurularak katledilmişti. İstanbul'da yaşayan ailesi kızlarından gelen acı haberle yıkılırken, baba İsmet Kaya, "Yılbaşında burdaydı, içime doğmuştu 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu" dedi.
Malta'da yaşanan olay, Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde, 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında meydana geldi. Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına çarptı. Daha sonra, olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'yı ezdi.
Araç sürücüsü, çarptığı Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel oldu. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına aldı. Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri'nin kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.
"YILBAŞINDA BURADAYDI İÇİME DOĞDU 'GİTME KIZIM' DEMİŞTİM"
Baba İsmet Kaya, "Olayı şöyle duydum, kızımın salı akşamı yaş günüydü. Akşam 8-10 saatleri arasında konuştum, doğum gününü kutladım. Görüntü konuştuk, ondan sonra, 'doğum gününü arkadaşlarımda kutlayacağız onların da selamı var' dedi. 'Tamam kızım doğum günün kutlu olsun' dedim. İnternetten çiçekler gönderdim, babalık görevimi yaptım. Sabah ablası odasında uyurken çığlıkla kalktı. Kabus görürdü genelde, annesi koştu. Kabus gördü zannettim. Orda Berivan diye bir arkadaşı var, ilk okuldan beri arkadaşlar. Orda kulağında telefon, 'Baba Pelin'i kaybettik' dedi. Aldım telefonu 'Berivan ne oldu?' dedim. Dedi ki, 'İsmet amca, Pelin'i kaybettik' dedi. 'Nasıl olur, inanmıyorum' dedim. 'Trafik kazası, araba çarptı Peline' dedi." diye konuştu.
"BUGÜN GELECEK KIZIM, DÖNECEK ÜLKESİNE"
"Dünya başıma yıkıldı" diyen Baba Kaya, "Yapacak hiçbir şeyim yoktu orada. Gereken neyse, dayısı ile ablası gitti Malta'ya. Ben inanmadım internette resmi düşünceye kadar. Yalan dedim ama yalan olmadı. Bu bir cinayet ben öyle yorumluyorum. Oradaki halktan büyük tepkiler almış, onlara hepsine de, Malta halkına teşekkür ediyorum. Mahkeme çıkmış, mahkeme üst savcıya atmış. 100 sene ceza alsa ne olur, bir caniymiş zaten. Şartlı tahliye olmuş 10-15 gün önce. Kızıma kaldırımda vuruyor, evine gelirken. Benzin istasyonuna dalıyor. Kafeye giriyor, oradan çıkıyor, kızıma doğru gidiyor. Sonra görevli iki polis yanına gidiyor, polislerin üzerine yürüyor. O adamlar polisler sağ olsun şoklu silahla müdahale ediyor. İki kişi zorla zapt ediyorlar. Kızımın bir an önce ülkesine dönmesini istedim, gerekli yerlere müracaat ettim. İşte bugün gelecek kızım, dönecek ülkesine. Bu bir cinayet, benim görüşüm bu. Gerekli cezayı alır İnşallah, tek temennim bu. Acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi? Son açıklamalar sayfası...
- EKPSS kura atama sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 26 Ocak kandil mi? 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip gecesi ayın kaçına denk geliyor?
- TÖDER YKS SONUÇLARI SORGULAMA: 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı?
- MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- BEKÇİ ALIMI 2023: EGM PA Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2023 1. Dönem bekçilik şartları ve kadro dağılımı
- Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...
- İşçi zammı 2023 son dakika: 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP başvuru ekranı: 2023 MEB TYP okullara temizlik görevlisi alımı hangi illerde? Güncel İŞKUR TYP ilanları...
- Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2023 Diyanet takvimi: Regaip gecesi hangi tarihte idrak edilecek?
- 20 Ocak REYTİNG SONUÇLARI: Dünün birincisi kim oldu? Müge Anlı, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
- EYT'DE BEKLENEN AÇIKLAMA: O tarihte Meclis'e geliyor... 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ne zaman yatacak?