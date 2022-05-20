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Niğde’de 6 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Yüzüne 11 dikiş atıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Niğde’de 6 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Yüzüne 11 dikiş atıldı

Niğde’de okul çıkışında parka giden 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Yiğit Uyguç, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin pek çok kez ısırdığı minik çocuğa 11 dikiş atıldı.

Merkez Dere Mahallesi'nde geçen Çarşamba günü okuldan çıktıktan sonra annesi ile birlikte parka giden 6 yaşındaki Yiğit Uyguç, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğin hem yüzünden hem elinden hem de göğsünden ısırdığı talihsiz çocuk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna toplamda 11 dikiş atılan minik Yiğit, tedavisinin ardından taburcu oldu.

"KÖPEK ÇOCUĞUMUN ÜZERİNDEYDİ"

Yaşadığı dehşeti anlatan Anne Özgen Uyguç; "Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndan aldıktan sonra oğlum parkta oynamak istedi. Bu sırada ben de başka bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum birden 'anne' diye bağırdı. Ben döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmış. Çevredekiler de yardım etti, kaldırdık çocuğu banka oturduk. Köpek yine oradaydı, bir de saldırıyordu. Başka bir veli ambulansa haber verdi. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Çocuğun yüzüne 10-11 dikiş atıldı. Göğsünü ısırmış, biraz daha değerin olsaydı kalbine gelebilirdi. Allah korusun bunun vebalini kim verecek? Yüzünden bir parça koparttı, çok kötüydü. Psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

"SÜREKLİ TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Başıboş köpeklerin sürekli tehdit oluşturduğu söyleyen Baba Yavuz Uyguç ise: "Başıboş köpekler sürekli tehdit oluşturuyor. Diğer insanlara da saldırıyor. İnsanların böyle sürekli canı yanıyor. Yasal mercilere de başvurdum. Ne gerekiyorsa peşindeyim. Benim çocuğumda olmaya bilir, başka bir çocukta olabilir. Kimsenin canı yanmasın bu tip olaylarla" ifadelerini kullandı.

Köpeğin saldırısına uğrayan Yiğit Uyguç ise, saldırı sırasında çok korktuğunu anlattı.

Niğde’de minik Yiğit’e parkta köpek saldırdı! 11 dikiş atıldı NİĞDE'DE MİNİK YİĞİT'E PARKTA KÖPEK SALDIRDI! 11 DİKİŞ ATILDI

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