Niğde’de 6 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Yüzüne 11 dikiş atıldı

"KÖPEK ÇOCUĞUMUN ÜZERİNDEYDİ"

Yaşadığı dehşeti anlatan Anne Özgen Uyguç; "Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndan aldıktan sonra oğlum parkta oynamak istedi. Bu sırada ben de başka bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum birden 'anne' diye bağırdı. Ben döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmış. Çevredekiler de yardım etti, kaldırdık çocuğu banka oturduk. Köpek yine oradaydı, bir de saldırıyordu. Başka bir veli ambulansa haber verdi. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Çocuğun yüzüne 10-11 dikiş atıldı. Göğsünü ısırmış, biraz daha değerin olsaydı kalbine gelebilirdi. Allah korusun bunun vebalini kim verecek? Yüzünden bir parça koparttı, çok kötüydü. Psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.