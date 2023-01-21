İlk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri

METEOROLOJİK OLARAK YAZIN BAŞLANGICI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir yılın dört mevsime bölünmesi için Meteoroloji uzmanları tarafından Gregoryen takvimi kullanılıyor. Buna göre yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor. 31 Ağustos itibarıyla yaz mevsimi sona eriyor.