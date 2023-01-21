İlk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri
Cemre düşme tarihleri, şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Nevruz Bayramı'nın habercisi olan cemrenin ilki havaya düşer. İkincisinin suya, üçüncüsünün ise toprağa düşmesiyle yaz mevsiminin başladığına işaret eden cemre tarihleri belli oldu. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? İşte merak edilen soruların yanıtı...
İlk cemre ne zaman düşecek, sorusu son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ateş, kor ve köz gibi anlamlara gelen cemre hakkında araştırmalara başlayan vatandaşlar, ilk cemrenin hangi tarihte düşeceğini sorguluyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Ayrıntılar haberimizde...
2023 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. 2023 yılında 19 Şubat tarihi Pazar gününe denk geliyor.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
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Bir yılın dört mevsime bölünmesi için Meteoroloji uzmanları tarafından Gregoryen takvimi kullanılıyor. Buna göre yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor. 31 Ağustos itibarıyla yaz mevsimi sona eriyor.
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- İlk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri
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