İnternetten satılık canavar! Dünyanın en zehirli kertenkelesi için ilan verdiler | “İstanbul’a elden teslim...”
ABD'nin güneybatısında ve Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yaşayan dünyanın en zehirli kertenkele türleri arasında gösterilen “canavar” olarak bilinen ‘Gila monster', Türkiye'de internet ortamında 11 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı öğrenildi. İlanda, 'İstanbul'a elden teslim' ifadesi yer aldı. Satıcı, ciddi alıcılar ile görüşmek istediğini de not düştü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.
Dünyanın en zehirli kertenkele türleri arasında gösterilen 'Gila monster'in (canavar), Türkiye'de internet ortamında 11 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.
ABD'nin güneybatısında ve Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yaşayan, zehirli kertenkele türü olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen 'Gila monster', yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Doğası gereği halsiz olan, nadiren de olsa insanlar için tehdit oluşturan, ABD'ye özgü zehirli kertenkele türü 'Gila monster', 11 bin 500 liraya kadar Türkiye'de internet ortamında satılıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, sürüngenin satışının tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.
'Gila monster'i satışa çıkaran kişinin, ilanın açıklama kısmına "Gila monsterlarımı satıyorum. Sadece İstanbul içi elden teslim. En az 10 yıllık sürüngen beslemiş olmalı. Sadece ciddi alıcılar yazsın" yazdığı görüldü.
GİLA MONSTER NEDİR?
Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında ve Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yaşayan zehirli bir kertenkele türüdür. 56 santimetre (22 inç) uzunluğa kadar ağır, tipik olarak yavaş hareket eden bir sürüngendir ve Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü tek zehirli kertenkeledir. Zehirli yakın akrabaları olan dört boncuklu kertenkele (hepsi Heloderma horridum'un eski alt türleri ) Meksika ve Guatemala'da yaşar.
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