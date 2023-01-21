İstanbul’da metrobüste tuhaf olay! Sinir krizi geçiren kadın önce tokat attı ardından da bayıldı

Daha sonra kadın ve erkeğin bindiği metrobüste de gerginlik sürerken kadın araç içerisinde baygınlık geçirerek yığıldı. Kadın araçtakilerin çabası ile kendisine gelirken, ikili arasındaki tartışma, gerginlik ve kadına araçta yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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