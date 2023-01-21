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İstanbul’da metrobüste tuhaf olay! Sinir krizi geçiren kadın önce tokat attı ardından da bayıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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İstanbul’da metrobüste tuhaf olay! Sinir krizi geçiren kadın önce tokat attı ardından da bayıldı

İstanbul’da metrobüs durağında başlayan alacak verecek kavgası araç içinde de devam etti. Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı adama önce tokat attı, sonra da bayıldı. Kimsenin anlam veremediği olay anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağında kadın 20 bin lira alacağını olduğunu öne sürdüğu adama tepki gösterdi.

Kadının tepki gösterdiği kişi ise dekontları bulunduğunu belirterek alacağı ödediğini öne sürdü. İkili çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tartışmayı sürdürdü.

Tartışma sırasında taraflar birbirlerini yalancılıkla ve tehdit etmekle suçlarken polis çağıracaklarını söyledi. Kadın bir ara sinirlerine hakim olamayarak adama tokat attı.

Daha sonra kadın ve erkeğin bindiği metrobüste de gerginlik sürerken kadın araç içerisinde baygınlık geçirerek yığıldı. Kadın araçtakilerin çabası ile kendisine gelirken, ikili arasındaki tartışma, gerginlik ve kadına araçta yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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