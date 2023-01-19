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Mercek bulut nerede görüldü? Mercek Bulutu nedir, neden oluşur? Gökyüzünden ilginç görüntüler

Bursa'nın bazı ilçerinde görülen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulutu, vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren ilginç görüntülerle ilgili sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, oluşan görüntüyü UFO'ya benzetti. Peki, "Mercek Bulutu nedir, neden oluşur?" İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:28
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Mercek bulut nerede görüldü? Mercek Bulutu nedir, neden oluşur? Gökyüzünden ilginç görüntüler

Bursa'da gökyüzünde beliren UFO'ya benzer görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Oluşan görünütünün mercek bulut olduğu öğrenilirken, birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medya ise yüzlerce fotoğraf paylaşıldı. İşte, mercek bulutu hakkında merak edilenler...

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Mercek bulut nerede görüldü? Mercek Bulutu nedir, neden oluşur? Gökyüzünden ilginç görüntüler

MERCEK BULUTU NEDEN OLUŞUR?

AA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

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Mercek bulut nerede görüldü? Mercek Bulutu nedir, neden oluşur? Gökyüzünden ilginç görüntüler

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde mercek bulutu hakkında şunlardan bahsedilmiştir;

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Mercek bulut nerede görüldü? Mercek Bulutu nedir, neden oluşur? Gökyüzünden ilginç görüntüler

"Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

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Mercek bulut nerede görüldü? Mercek Bulutu nedir, neden oluşur? Gökyüzünden ilginç görüntüler

Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."