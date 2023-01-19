Gökyüzüne bakan şaştı kaldı! O ilimizde görüldü
YAŞAM AA
Bursa semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. 1 saat bozulmadan kalan bulutu gören vatandaşlar, gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
PEKİ, MERCEK BULUTU NEDİR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.
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