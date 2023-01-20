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HAC 2023 ÖN KAYITLARI Ne Zaman Bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt nereden, nasıl yapılır? HAC ÖN KAYIT 2023 EKRANI

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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HAC 2023 ÖN KAYITLARI Ne Zaman Bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt nereden, nasıl yapılır? HAC ÖN KAYIT 2023 EKRANI

Hac ön kayıtları 5 Ocak itibarıyla başladı. Kutsal toprakları ziyaret ederek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyen binlerce hacı adayını kura heyecanı sardı. 2023 yılında 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişinin bu sene hacca gidebileceği açıklandı. Peki Hac ön kayıtları ne zaman son? Hac ön kayıt başvuru ücreti ne kadar?

Hac ön kayıt başvuruları ne zaman sonlanıyor sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Hac kayıtları ve kura tarihleri, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen binlerce Müslümanın gündeminde yer alıyor. Peki Hac ön kayıtları ne zaman son? Hac ön kayıt başvuru ücreti ne kadar? Ön kayıt nereden, nasıl yapılır?

HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

2023 HAC KONTENJANLARI AÇIKLANDI!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız."

HAC ÖN KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Ön kayıt başvurusu ekranında ilk olarak Hac önkayıt müracaatının yapılabilmesi için 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında anlaşmalı bankalardan birisine ( Albaraka, Halkbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) ön kayıt ücreti olarak 250 TL yatırılması gereklidir. uyarısı geliyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilrisiniz.

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