Kahramanmaraş’da ormanı 17 farklı noktadan ateşe veren şüpheli tutuklandı

Kızık Mahallesi'ndeki ormanda, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark edenler, jandarma ile İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne Haber verdi. O sırada gelen ekipleri fark eden Eskici, kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, 2 dönümlük alan zarar gördü.