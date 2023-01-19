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Kahramanmaraş'da ormanı 17 farklı noktadan ateşe veren şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Kahramanmaraş’da ormanı 17 farklı noktadan ateşe veren şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün sabah çıkan yangının detayları belli oldu. Ormanı 17 farklı noktadan ateşe verip yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 yaşındaki Mahir Eskici tutuklandı.

Kızık Mahallesi'ndeki ormanda, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark edenler, jandarma ile İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne Haber verdi. O sırada gelen ekipleri fark eden Eskici, kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, 2 dönümlük alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, ormanı 17 farklı noktadan ateşe verip Yangın çıkardığı belirlenen Mahir Eskici'yi (32) gözaltına aldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Eskici, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunda üşüdüğü için ateş yaktığını iddia eden Eskici, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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