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Tekirdağ’da kan donduran vahşet! Önce birlikte yaşadığı Ayşenur’un boğazını bıçakla keserek katletti ardından da...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Tekirdağ’da kan donduran vahşet! Önce birlikte yaşadığı Ayşenur’un boğazını bıçakla keserek katletti ardından da...

Kan donduran vahşetin adresi TekirdağRıdvan Kurt, dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'u, boğazını bıçakla keserek öldürüp, intihara kalkıştı. Bileklerini kesen Kurt, hastanede tedaviye alındı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Ayşenur Akkurt hunharca katledildi. 33 yaşındaki Rıdvan Kurt ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'tan haber alamayan yakınları, gece polise gitti.

Çiftin Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'ta oturduğu eve giden polis ekipleri, merdivenle pencereden içeri girdi. Polis ekipleri, Ayşenur Akkurt'u boğazından bıçaklanmış halde yatakta, Rıdvan Kurt'u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu.

Çağırılan ambulansla iki yaralı Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşenur Akkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Kurt'un, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, Rıdvan Kurt'un, Ayşenur Akkurt'u, boğazından bıçakladıktan sonra bilek ve vücudunu keserek intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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