Bursa’da köpek katili pompalı tüfekle dehşet saçtı! Dakikalar önce bir vahşete daha imza atmış
YAŞAM DHA
Bursa'da bir kişi sokak köpeğini, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. O.A. isimli şahsın dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Vurulduktan sonra yaralı halde kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan köpek, tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, 13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi.
O.A., kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu.
Köpek yaralı halde kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı.
Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
O.A.'nın beyaz renkli köpeği öldürmeden dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah renkli bir köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçerek kaçtığı görüldü.
Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
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