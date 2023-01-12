Çatalca'da korku dolu anlar! Talaş deposundan çıkan yangın ahıra sıçradı: 7 büyükbaş hayvan öldü
Çatalca'da talaş deposunda çıkan yangın daha sonra bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 7 büyükbaş hayvan öldü. İtfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde talaş deposunda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kıs süre sonra deponun bitişiğindeki ahıra ve samanlığa da sıçradı.
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Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
7 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Ahır içerisinde yapılan incelemede 7 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlenirken depo önünde bulunan bir kamyon da kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
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