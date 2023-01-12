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Çatalca'da korku dolu anlar! Talaş deposundan çıkan yangın ahıra sıçradı: 7 büyükbaş hayvan öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Çatalca’da korku dolu anlar! Talaş deposundan çıkan yangın ahıra sıçradı: 7 büyükbaş hayvan öldü

Çatalca'da talaş deposunda çıkan yangın daha sonra bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 7 büyükbaş hayvan öldü. İtfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde talaş deposunda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kıs süre sonra deponun bitişiğindeki ahıra ve samanlığa da sıçradı.

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Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

7 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Ahır içerisinde yapılan incelemede 7 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlenirken depo önünde bulunan bir kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.


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