Arazi araçları ulaşamadı işçiler elleriyle söndürdü! Denizli'deki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, arazi araçlarının ulaşamadığı sarp bölgede çıkan orman yangını; işçilerin çapa, tırmık ve kürekler ile 9 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkisindeki ormanda, dün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Bölgenin sarp oluşu ve şiddetli rüzgar nedeniyle orman işçileri, alevlere güçlükle mücadele ederken, arazözler ise ulaşamadı.
Orman işçileri, yaya olarak ulaştıkları bölgede tırmık, çapa ve kürekler ile alevlerin yayılmasını engellemek için mücadele etti. Yangın bölgesine destek olarak İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak'tan da sevk edilen arazözlerle ulaşımın sağlandığı son noktaya kadar gidilip önlem alındı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çalışmalara arazözler ve tankerler ile destek verdi. Yangın, orman işçilerinin 9 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı. Sağanağın da etkisiyle saat 01.00 sıralarında tamamen söndürülen yangın bölgesinde, 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
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