Arazi araçları ulaşamadı işçiler elleriyle söndürdü! Denizli’deki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Orman işçileri, yaya olarak ulaştıkları bölgede tırmık, çapa ve kürekler ile alevlerin yayılmasını engellemek için mücadele etti. Yangın bölgesine destek olarak İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak'tan da sevk edilen arazözlerle ulaşımın sağlandığı son noktaya kadar gidilip önlem alındı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çalışmalara arazözler ve tankerler ile destek verdi. Yangın, orman işçilerinin 9 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı. Sağanağın da etkisiyle saat 01.00 sıralarında tamamen söndürülen yangın bölgesinde, 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.