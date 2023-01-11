Yangından etkilenen bölgelerden çamur aktı! Marmaris’te denizin rengi kahverengiye döndü





Marmaris yangınlarından etkilenen bölgelerde görülen sağanak yağış sonrası akan çamurlu sular, derelerden denize aktı. Öğlen saatlerinde kadar devan eden yağışın ardından akan çamurlu sular denizin rengini ise kahverengiye dönüştürdü. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Marmaris'te yağışlı havanın önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

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