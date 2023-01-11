Yangından etkilenen bölgelerden çamur aktı! Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü
Son dakika haberleri... Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağış sonrası çamurlu sular denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te son 24 saatte metrekareye 109 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinde alınan önlemler sayesinde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, belediye ekipleri gece boyunca caddelerde ve yollarda yağmurdan olumsuz etkilenen noktalara müdahale etti.
Marmaris yangınlarından etkilenen bölgelerde görülen sağanak yağış sonrası akan çamurlu sular, derelerden denize aktı. Öğlen saatlerinde kadar devan eden yağışın ardından akan çamurlu sular denizin rengini ise kahverengiye dönüştürdü. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Marmaris'te yağışlı havanın önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.
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