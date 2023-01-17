İstanbul’da "yol ortasında durdun" kavgası! O anlar kamerada
YAŞAM DHA
İstanbul’da otomobil sürücüsü ile önünde aracını durduran taksici arasında tartışma çıktı. "Yol ortasında durdun" diyen otomobil sürücüsü ile "Soldan devam et" diyen taksicinin tartışmaya kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşanan olay, önceki gün akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı'nda meydana geldi.
Otomobil sürücüsü bir anda önünde durduğunu iddia ettiği 34 TGS 86 plakalı taksinin şoförüne "Yol ortasında durdun" diye tepki gösterdi.
Taksiden inerek otomobilin yanına gelen şoför ise "Soldan devam et, bağırma yanında kadın var" karşılığını verdi.
Bunun üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi.
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