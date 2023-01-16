16 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Eski sevgili cinayetinde yeni ayrıntılar! Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü
İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan ceset ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'nin sevgilisini sandalye demiriyle öldürdüğü belirlendi. Şarkıcı Seçil Çiftçi, babasının da yardımıyla cesedi, ormana götürüp gömdü. İşte korkunç cinayete ilişkin detaylar...