Eski sevgili cinayetinde yeni ayrıntılar! Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan ceset ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'nin sevgilisini sandalye demiriyle öldürdüğü belirlendi. Şarkıcı Seçil Çiftçi, babasının da yardımıyla cesedi, ormana götürüp gömdü. İşte korkunç cinayete ilişkin detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN