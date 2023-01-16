Seçil Çiftçi cinayet olayı ne, sevgilisini mi öldürdü? Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında?

"Seçil Çiftçi kimdir?" en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Seçil Çiftçi'nin defalarca barışmak için kapısında dayandığı eski sevgilisi Semih Sevgi'yi öldürdüğü sonrasında ise cesetten kurtulmak için babasının yardımı ile ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından vatandaşlar, Seçil Çiftçi kimdir, olayı ne? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi'yi neden öldürdü? gibi soruları sorgulamaya başladı. İşte, kan donduran olayın detayları..