İzmir'de deprem | 2023 son depremler
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir'de saat 23.34'te 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir'de saat 23.34'te bir deprem kayıtlara geçti.
Yerin 12.3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak açıklandı.
AFAD 2023 SON DEPREMLER
2023-01-17 00:24:11 37.085 28.124 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2023-01-17 00:23:04 39.539 26.014 6.29 ML 1.5 Ege Denizi - [08.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
2023-01-16 23:57:36 38.329 27.217 8.74 ML 2.1 Buca (İzmir)
2023-01-16 23:53:12 38.341 27.215 8.3 ML 1.9 Buca (İzmir)
2023-01-16 23:52:51 39.296 41.502 5.51 ML 1.0 Varto (Muş)
2023-01-16 23:46:09 39.325 26.255 7.0 ML 2.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [19.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
2023-01-16 23:45:30 39.37 26.301 8.67 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2023-01-16 23:36:20 38.337 27.215 9.13 ML 1.4 Buca (İzmir)
2023-01-16 23:34:15 38.341 27.22 10.64 ML 3.0 Buca (İzmir)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK zamlı emekli maaşları bugün, yarın yatar mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...
- İŞKUR'dan iş arayanlara destek! Formu doldurarak aylık 6 bin 346 lira cep harçlığı kazanabilirsiniz! Başvuru şartları...
- Ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi? Ehliyet affı yasalaşacak mı?
- Bekçi alımı 2023 başvuruları başladı mı? EGM Bekçi alımı 2023 duyurusu geldi mi, yayımlandı mı?
- Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ayın kaçında yatar?
- Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57'yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...
- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?
- Gelinim Mutfakta Hatice kimdir? Gelinim Mutfakta Hatice Karabulut kaç yaşında, nereli?
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?