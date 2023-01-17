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İzmir'de deprem | 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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İzmir’de deprem | 2023 son depremler

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir'de saat 23.34'te 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir'de saat 23.34'te bir deprem kayıtlara geçti.

Yerin 12.3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak açıklandı.

AFAD 2023 SON DEPREMLER

2023-01-17 00:24:11 37.085 28.124 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2023-01-17 00:23:04 39.539 26.014 6.29 ML 1.5 Ege Denizi - [08.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
2023-01-16 23:57:36 38.329 27.217 8.74 ML 2.1 Buca (İzmir)
2023-01-16 23:53:12 38.341 27.215 8.3 ML 1.9 Buca (İzmir)

2023-01-16 23:52:51 39.296 41.502 5.51 ML 1.0 Varto (Muş)
2023-01-16 23:46:09 39.325 26.255 7.0 ML 2.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [19.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
2023-01-16 23:45:30 39.37 26.301 8.67 ML 1.7 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2023-01-16 23:36:20 38.337 27.215 9.13 ML 1.4 Buca (İzmir)
2023-01-16 23:34:15 38.341 27.22 10.64 ML 3.0 Buca (İzmir)

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