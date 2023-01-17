Halk otobüsünde dehşet anları! Üst üste yumruklarla darbetti! Şoförün tatlı dili yetmedi: "Kurban olayım..."
Kocaeli'de özel halk otobüsünde sinirlenen yolcu, kendisine tatlı dille konuşan şoförü acımazca darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Şoförün 'Kurban olayım canım benim, hadi işine bak' demesi sonrasında peş peşe yumruklar savuran şahıs gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcu tarafından darbedilmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile henüz ismi öğrenilemeyen yolcu arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ARACA TEKRAR BİNİP DARP ETTİ
Otobüs durağa yanaştığı sırada yolcu Yeler'den araçtan inmesini istedi. Şüpheli, şoförün araçtan inmemesi üzerine tekrar otobüse binerek sürücüyü darbetti.
ŞAHIS GÖZALTINDA
Olay, durakta bekleyen vatandaşların otobüsün kapısını açarak araya girmesiyle sona erdi. Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya ilişkin sürücünün şikayetçi olduğu öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresi belirlenen E.B. İzmit'te gözaltına aldı.
NE OLMUŞTU?
İzmit ilçesinde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile yolcu E.B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, otobüs durağa yanaştığı sırada E.B, Yeler'den araçtan inmesini istemişti. Şüpheli, şoförün araçtan inmemesi üzerine tekrar otobüse binerek sürücü Yeler'i darbetmişti.
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