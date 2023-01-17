Halk otobüsünde dehşet anları! Üst üste yumruklarla darbetti! Şoförün tatlı dili yetmedi: "Kurban olayım..."

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcu tarafından darbedilmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile henüz ismi öğrenilemeyen yolcu arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.