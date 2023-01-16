Arnavutluk’ta deprem meydana geldi! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasında, Arnavutluk’un Dibër iline bağlı Selishtë köyünde saat 00:37'de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 2023 son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arnavutluk'a bağlı Selishtë köyünde saat 00:37'de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklük: 4.5 (Mw) Yer: Selishtë, Dibër (Arnavutluk) Tarih: 2023-01-16
Saat: 00:37:23 TSİ Enlem: 41.569 N Boylam: 20.272 E Derinlik: 6.03 km
2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
16-01-2023 00:37:2341.56920.2726.03MW4.5Selishtë, Dibër (Arnavutluk)
16-01-2023 00:31:2439.36426.2557.2ML2.0Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
16-01-2023 00:25:5038.33927.2188.75ML1.2Buca (İzmir)
16-01-2023 00:23:1738.39727.26.67ML1.0Buca (İzmir)
16-01-2023 00:08:1939.3926.2957ML2.2Ege Denizi - [11.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
15-01-2023 23:26:3440.20626.9669.87ML1.6Biga (Çanakkale)
15-01-2023 23:26:3340.62829.0547ML1.9Çınarcık (Yalova)
15-01-2023 23:17:4938.34627.20211.4ML2.0Buca (İzmir)
15-01-2023 23:08:3338.75643.51712.13ML2.0Tuşba (Van)
15-01-2023 22:48:2437.85627.57910.06ML1.6Germencik (Aydın)
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