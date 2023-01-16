16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Arnavutluk’ta deprem meydana geldi! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi

Arnavutluk’ta deprem meydana geldi! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Arnavutluk’ta deprem meydana geldi! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasında, Arnavutluk’un Dibër iline bağlı Selishtë köyünde saat 00:37'de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 2023 son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arnavutluk'a bağlı Selishtë köyünde saat 00:37'de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklük: 4.5 (Mw) Yer: Selishtë, Dibër (Arnavutluk) Tarih: 2023-01-16

Saat: 00:37:23 TSİ Enlem: 41.569 N Boylam: 20.272 E Derinlik: 6.03 km


2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

16-01-2023 00:37:2341.56920.2726.03MW4.5Selishtë, Dibër (Arnavutluk)

16-01-2023 00:31:2439.36426.2557.2ML2.0Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.27 km] Ayvacık (Çanakkale)

16-01-2023 00:25:5038.33927.2188.75ML1.2Buca (İzmir)

16-01-2023 00:23:1738.39727.26.67ML1.0Buca (İzmir)

16-01-2023 00:08:1939.3926.2957ML2.2Ege Denizi - [11.85 km] Ayvacık (Çanakkale)

15-01-2023 23:26:3440.20626.9669.87ML1.6Biga (Çanakkale)

15-01-2023 23:26:3340.62829.0547ML1.9Çınarcık (Yalova)

15-01-2023 23:17:4938.34627.20211.4ML2.0Buca (İzmir)

15-01-2023 23:08:3338.75643.51712.13ML2.0Tuşba (Van)

15-01-2023 22:48:2437.85627.57910.06ML1.6Germencik (Aydın)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA