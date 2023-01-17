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Fare zehri içerek intihara teşebbüs etmişti! Tuğçe Can’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Fare zehri içerek intihara teşebbüs etmişti! Tuğçe Can’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi!

Eskişehir’de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can, evinin olduğu apartmanın önünde boğazından kesilerek vahşice katledilmişti. Olayın ardından 22 yaşındaki katil zanlısı Onur K., ekipler tarafından gözaltına alınmadan önce intihara teşebbüs ettiği öğrenilmişti. Genç kızı hayattan koparan Onur K., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilmiş şekilde adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün 1 buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı.

Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.'nin yakalanmadan önce fare zehri içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı.

Hastanede midesi yıkanan katil zanlısı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede hayati tehlikeye atlatan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Katil zanlısı Onur K. emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilmiş şekilde adliyeye sevk edildi.

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