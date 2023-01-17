Balıkesir’de 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu yeni yüzüne kavuştu! “Allah devletimizden razı olsun”

HER AMELİYAT YENİ UMUT OLDU

Yapılan doku nakilleri ile yeni bir yüz hayaline daha çok yaklaşan Buse, yangında kaybettiği el ve ayak parmaklarından da bir dizi ameliyat oldu. Yanan saçları yeniden ekildi. Son olarak burun ameliyatı olan Buse'nin burun kanalları açıldı. Her ameliyat ve operasyonun ardından yüzü ve vücudu biraz daha eski haline dönen Buse'nin yüzündeki değişim gözlerindeki mutluluğa da yansıdı.