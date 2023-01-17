Balıkesir’de 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu yeni yüzüne kavuştu! “Allah devletimizden razı olsun”
Balıkesir’de bebekken evlerinde çıkan yangının tam ortasında kalan genç kız, ailesi ve itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. Eli, yüzü ve vücudu yanan kızın henüz 2 yaşında başlayan yaşam mücadelesi, 47 ameliyatın ardından mutlu sonla noktalandı. Çok zor bir süreç yaşadıklarını aktaran baba İlhan Kamalı, "Geride bıraktığımız 19 yılın ardından kızımızdaki değişim net bir şekilde anlaşılıyor. Her geçen gün kızımız biraz daha iyileşiyor. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun.” dedi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2002 yılında dünyaya gelen Akile ve İlhan Kamalı çiftinin ikinci çocukları Buse Kamalı, 2004 yılında evlerinde elektrik kontağından çıkan bir yangının tam ortasında kaldı. Talihsiz yangında alevlerin içinde kalan Kamalı, ailesi ve itfaiye erlerinin çabalarıyla son anda kurtarıldı. Tamamen küle dönen evden çıkarılan Buse'nin elleri, yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı. Henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte zorlu bir mücadeleye başlayan Buse, aradan geçen 19 yılda tam 47 kez ameliyat oldu. Azmin zaferi dedirten mücadelesiyle herkese örnek olan Buse, okuduğu üniversiteden mezun olmak için gün sayıyor.
ZORLU MÜCADELE BURSA'DA BAŞLADI
Susurluk'ta yaşadığı evleri yanarak küle dönen Kamalı çifti, yangının ardından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine taşındı. Buse'nin ve ailesinin tam 19 yıl sürecek olan mücadelesi de burada başladı. Akile ve İlhan Kamalı çifti, minik Buse'nin ameliyatları için çalmadık kapı gitmedik hastane bırakmadı. Aileye, Kaymakamlık izniyle başlatılan bağış kampanyası sayesinde Türkiye'nin birçok yerinden yardım yağdı. İstanbul, Ankara, ve Antalya'da doku nakli ve bir dizi ameliyat olan Buse, 2 yaşından bu yana tam 47 kez ameliyat masasına yattı.
HER AMELİYAT YENİ UMUT OLDU
Yapılan doku nakilleri ile yeni bir yüz hayaline daha çok yaklaşan Buse, yangında kaybettiği el ve ayak parmaklarından da bir dizi ameliyat oldu. Yanan saçları yeniden ekildi. Son olarak burun ameliyatı olan Buse'nin burun kanalları açıldı. Her ameliyat ve operasyonun ardından yüzü ve vücudu biraz daha eski haline dönen Buse'nin yüzündeki değişim gözlerindeki mutluluğa da yansıdı.
ÜNİVERSİTE MEZUNU OLACAK
Yaşadığı büyük felaketin ardından insanlar kendisinden korktuğu için arkadaşlık kuramayan ve zorlu tedavi sürecinde ilk, orta ve lise öğrenimini güçlükle tamamlayan Buse, ameliyatlar sonrası adeta yeniden doğdu. Özgüveni yerine gelen Buse, lisenin ardından girdiği üniversite sınavlarını kazandı ve İzmir'e gitti. 19 yıl boyunca minik bedeniyle çok zorlu bir mücadele veren Buse Kamalı, Haziran ayında üniversiteden mezun olacak.
"DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ VAR OLSUN"
Baba İlhan ve anne Akile Kamalı, ailesi olarak kızları Buse için canla başla çabaladıklarını ve ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi. Çok zor bir süreç yaşadıklarını aktaran baba Kamalı, "Geride bıraktığımız 19 yılın ardından kızımızdaki değişim net bir şekilde anlaşılıyor. Her geçen gün kızımız biraz daha iyileşiyor. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Bu süreçte bize bağışlarıyla destek veren yardımseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.
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